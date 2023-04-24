الإثنين 24 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسرة سورية تلجأ إلى مصر بعد تدهور الأوضاع فى السودان

أسرة سورية تعود من
أسرة سورية تعود من السودان للأراضي المصرية

تواصل استقبال العائدين من السودان من المصريين والجنسيات المختلفة، عبر معبر أرقين البري بمحافظة أسوان، هربًا من الأوضاع التي يشهدها السودان حاليًا.

وشهد معبر أرقين استقبال أسرة سورية، ضمن العائدين من دولة السودان عبر الحدود المصرية.

وقال أحد أفراد الأسرة، لـ"الدستور"، إنهم شعروا بالارتياح والأمان بعد عبورهم الحدود إلى الأراضي المصرية، بعد تدهور الأوضاع بصورة كبيرة في السودان.

وكان قد صرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أمس، بأنه في إطار جهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين من السودان، تم إجلاء ٤٣٦ مواطنًا بريًا، بالتنسيق مع السلطات السودانية.

received_781004343286794
received_781004343286794
received_221487857234612
received_221487857234612
received_242694155087675
received_242694155087675
فرحة الأمان أسرة سورية توافد الأتوبيسات العائدة السودان العائدين من السودان معبر ارقيم

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

أسرة سورية تلجأ إلى مصر بعد تدهور الأوضاع فى السودان

مقتل شاب وإصابة صديقه فى ظروف غامضة بقنا

أمين "الأعلى للشئون الإسلامية": معسكر أبوبكر للطلاب الوافدين يهدف لنشر صحيح الدين

خبير سياسى: جهود مصر لإجلاء رعاياها من السودان تعكس قدرتها ومكانتها الكبيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

محمد العسيري

رمضان وعدوية وبينهما جعفر العمدة

وائل لطفي

موسم مميز

محمود خليل

«الحجاج».. و«سعيد»

د. منى حلمى

خمس مشاهد تجعلنى أرفض الديمقراطية

علي سعدة

ماض نتمنى عودته

ماجد حبته

شهداء الجوع فى اليمن

د.أحمد الخميسى

مرحبًا بالكسل الجميل

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا

إعلام عبرى: وزير الخارجية الأردنى يرفض تلقى مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلى

نتنياهو يعقد مناقشة خاصة حول إخلاء بؤرة استيطانية فى الخان الأحمر