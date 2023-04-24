أسرة سورية تلجأ إلى مصر بعد تدهور الأوضاع فى السودان

تواصل استقبال العائدين من السودان من المصريين والجنسيات المختلفة، عبر معبر أرقين البري بمحافظة أسوان، هربًا من الأوضاع التي يشهدها السودان حاليًا.

وشهد معبر أرقين استقبال أسرة سورية، ضمن العائدين من دولة السودان عبر الحدود المصرية.

وقال أحد أفراد الأسرة، لـ"الدستور"، إنهم شعروا بالارتياح والأمان بعد عبورهم الحدود إلى الأراضي المصرية، بعد تدهور الأوضاع بصورة كبيرة في السودان.

وكان قد صرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أمس، بأنه في إطار جهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين من السودان، تم إجلاء ٤٣٦ مواطنًا بريًا، بالتنسيق مع السلطات السودانية.

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