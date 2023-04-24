الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على طفل رضيع ملفوف بقطعة قماش بجوار كمين فى قنا

طفل رضيع
طفل رضيع

عثر عدد من الأهالي، على طفل رضيع حديث الولادة، ملقى بجوار كمين قرية بركة في مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى.

 البداية بتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات  يفيد العثور على طفل رضيع حديث الولادة ملفوف بقطعة قماش، وملقى بجوار كمين قرية بركة في مركز نجع حمادي.

 وتبين العثور على طفل رضيع ملفوف بقطعة قماش بجوار كمين بركة بمركز نجع حمادي، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى نجع حمادي ببهجورة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.

طفل رضيع حديث الولادة كمين قرية بركة مركز نجع حمادي محافظة قنا إسعاف

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