الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا بالدورى فى غياب شلبى وزيزو وفتوح

تشكيل الزمالك المتوقع
تشكيل الزمالك المتوقع امام سيراميكا

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا بالدورى، هو ما يشغل اهتمام جماهير الزمالك، فى ظل الغيابات العديدة التى تطارد الفريق فى الفترة الأخيرة، بعد الإصابة التى تعرض لها مصطفى شلبى وأحمد سيد زيزو فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة بالدورى.

ويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا للزحف نحو المقدمة للمنافسة على المركز الثانى حتى يتسنى له المشاركة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ترتيب جدول الدورى قبل مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا فى الدورى

  1. الأهلى برصيد 53 نقطة من 21 مباراة
  2. فيوتشر برصيد 49 نقطة من 24 مباراة
  3. بيراميدز برصيد 46 نقطة من 24 مباراة
  4. الزمالك برصيد 40 نقطة من 24 مباراة
  5. الاتحاد برصيد 40 نقطة من 25 مباراة
  6. المقاولون العرب برصيد 36 نقطة من 26 مباراة
  7. فاركو برصيد 35 نقطة من 26 مباراة
  8. المصرى برصيد 35 نقطة من 25 مباراة
  9. انبى برصيد 32 نقطة من 26 مباراة
  10. سموحة برصيد 31 نقطة من 26 مباراة
  11. سيراميكا برصيد 30 نقطة من 25 مباراة .

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 24-4-2023 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الزمالك وسيراميكا بالدورى والقنوات الناقلة

يلتقى الزمالك مع سيراميكا كليوباترا فى الثامنة والنصف من مساء الأربعاء القادم، 26ـ4ـ2023، على ستاد القاهرة الدولى فى المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع عشر بمسابقة الدورى الممتاز، وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة، عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دى 1، ويقام على هامش المباراة استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل بالدورى المصرى.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا فى غياب فتوح وزيزو وشلبى

يجرى الكولومبى خوان كارلوس أوسويرو المدير الفنى للزمالك عدة تغييرات على تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، فى ظل الغيابات التى تطارد الفريق.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا

محمد صبحى فى حراسة المرمى

حمزة المثلوثى ومحمود حمدى الونش وحسام عبدالمجيد وحاتم سكر فى الدفاع

محمود دونجا ومحمد عبدالغنى وسيف فاروق جعفر فى وسط الملعب

ابراهيما نداى ويوسف اسامة نبيه وناصر منسى فى الهجوم.

غيابات الزمالك أمام سيراميكا بالدورى

يغيب عن صفوف الزمالك فى مباراة سيراميكا لكليوباترا بالدورى عدد من اللاعبين على رأسهم أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبى وأحمد فتوح وعبدالله جمعه ومحمد عبدالشافى للاصابة.

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