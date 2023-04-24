رسميا.. إيقاف محمد الشناوى 3 مباريات بعد طرده فى مباراة سموحة

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 3 مباريات.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت عن عدد من العقوبات للجولة 26 من بطولة الدوري، بعد التنسيق مع لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين.

وجاء قرار إيقاف محمد الشناوي حارس الأهلي لمدة 3 مباريات بعد طرده في مباراة سموحة؛ لضرب الخصم بدون كرة.

كما تم إيقاف إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي، لمدة مباراتين للطرد بعد ما بدر منه تجاه حكم مباراة الفريق أمام الإسماعيلي.

وتم توقيع غرامة مالية على المصري البورسعيدي قدرها 20 ألف جنيه وحرمان 19 مشجعًا من حضور مباراتين للفريق للسباب الجماعي تجاه الحكم.

وأصدرت الرابطة قرارًا بإيقاف معين الشعباني، مدرب سيراميكا كليوباتر،ا مباراة واحدة للطرد بعد اعتراضه على حكم مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري.

وإيقاف أحمد أمين لاعب إنبي مباراة للطرد في مباراة إنبي وأسوان، بالإضافة إلى إيقاف ثنائي أسوان علي فتحي وإسلام جمال مباراة للطرد لسابق الحصول على إنذارين.

كما تم إيقاف محمود مرعي لاعب فيوتشر مباراة للطرد لسابق إنذاره.