كولر يطالب معاونيه بتقرير عن مباراة الرجاء.. ويحذر اللاعبين من "الإياب"

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق علي هامش مران اليوم استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا في الدار البيضاء السبت المقبل.

وكلف كولر الجهاز المعاون له والتونسي ياسين الميكاري محلل أداء الفيديو بتجهيز ملف عن كل لاعبي الفريق خلال مباراة الذهاب أمام بطل المغرب لتحديد الثغرات الفنية لعلاجها قبل مواجهة الإياب.

وأكد المصدر أن كولر خلال حديثه مع اللاعبين طالبهم بنسيان الفوز على الرجاء المغربي بهدفين دون رد، ولا بد من التعامل على أنها انتهت بالتعادل السلبي وأن الحظوظ متساوية في الدار البيضاء.

وأضاف المصدر أن المدير الفني شدد على صعوبة مواجهة الإياب في ظل رغبة الرجاء المغربي في مصالحة جماهيره وتعويض الخسارة بفارق هدفين في القاهرة.

وأشار المصدر إلى أن السويسري مارسيل كولر رفض الإفراط في الفوز، وأكد خلال حديثه أن مباراة العودة تحتاج إلى نفس درجة الالتزام الفني والتركيز لضمان بطاقة التأهل إلى نصف النهائي وعدم الانشغال بأي أمور في المدرجات.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قد واصل تدريباته تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمباراة العودة أمام الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع الطاقم المعاون له، لبحث ترتيبات المرحلة القادمة وعلى رأسها السفر للمغرب لخوض مباراة الإياب يوم السبت المقبل.

واكتفت مجموعة من اللاعبين بتدريبات استشفائية في «الجيم»، فيما خاض بقية اللاعبين فقرات متنوعة تضمنت تقسيمة كرة قوية.

وكان الفريق قد حقق الفوز على الرجاء المغربي في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.