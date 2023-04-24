مدرب الزمالك يفاضل بين سكر وجابر.. ويجهز بديلى زيزو وشلبي لمباراة سيراميكا

يواجه الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عدة أزمات فنية قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع عشر للدوري الممتاز.

أول الأزمات تتمثل في غياب اللاعبين الثلاثة الذين يلعبون في مركز الظهير الأيسر وهم أحمد أبو الفتوح ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة، ومن المؤكد أن يستمر غياب عبد الشافي وجمعة عن مباراة السوبر أمام الأهلي يوم 5 مايو المقبل، أما احتمالات تجهيز أبو الفتوح فهى صعبة وتكاد تكون مستحيلة، وبالتالي الأزمة ستمتد لمباراة السوبر وسيكون من الصعب الدفع باللاعب الصاعد حاتم سكر، خاصة أمام الأهلي لقلة خبرته كما أنه كان أحد أسباب ضياع الفوز على المقاولون في المباراة الماضية بعدما تسبب في الهدف الأول لذئاب الجبل بتمريرة خاطئة في منتصف ملعب الزمالك.

الضغوط الجماهيرية التي يتعرض لها لابو الزمالك سواء في مباريات الدوري من أجل المنافسة على المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا أوقبل مباراة السوبر تجعل من الصعب على الجهاز الفني أن يقوم بإشراك لاعب صاعد خاصة في خط الدفاع لذلك يعمل أوسوريو على إيجاد حلول لهذه الأزمة والأقرب هو الدفع بعمر جابر الذي يملك خبرة اللعب في هذا المركز ومن الممكن أيضا الدفع بالتونسي حمزة المثلوثي في مركز الظهير الأيسر ومشاركة سيد عبد الله نيمار في مركز الظهير الأيمن.

الأزمة الثانية تتمثل في الأخطاء التي يرتكبها حسام عبد المجيد قلب الدفاع كما حدث في مباراة المقاولون وتأكد الجميع أنه لايجيد اللعب في طريقة 4-4-2، لذلك يقوم الجهاز الفني بتجهيز محمود شبانة ومصطفى الزناري للدفع بأحدهما بجوار محمود حمدي الونش سواء أمام سيراميكا كليوباترا أو الأهلي في ظل صعوبة عودة محمد عبد الغني لقلب الدفاع نظرا لإصابة عمرو السيسي وتراجع مستوى محمد أشرف روقا.

أزمة أخرى قد تكون الأهم وهي غياب أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي عن مباراة سيراميكا وقد يمتد غيابهما لمباراة لمباراة السوبر، وهما من أهم أوراق اللعب في الفريق والفارق بينهما وبين البدلاء كبير جدا وعلى سبيل المثال لايمكن مقارنة زيزو بالسنغالي إبراهيم نداي، كما أن يوسف أسامة البديل المرشح لتعويض غياب مصطفى شلبي لايجيد القيام بالواجبات الدفاعية وهو مايضاعف من أزمة الجبهة اليسرى.

شيكابالا والمغربي أحمد بلحاج قد يكون لهما دور مع الفريق خاصة بلحاج وهو أفضل من يحل محل زيزو في الجبهة اليمنى الهجومية أما شيكابالا فيحتاج لتجهيزه بدنيا حتى يكون قادرا على اللعب لمدة 90 دقيقة.