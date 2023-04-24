الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 61 قضية حيازة منتجات مجهولة المصدر فى حملة تموينية

حملة تموينية
حملة تموينية

شنت إدارة مباحث التموين، حملة لضبط المتهمين بالغش التجاري، وحائزي السلع والمنتجات المغشوشة ومجهولة المصدر، خاصة مع إقبال المواطنين على الشراء خلال فترة عيد الفطر، واستهدفت الحملة عددًا من الأسواق والمحلات التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 61 قضية حيازة منتجات مجهولة المصدر، وإدارة منشآت بدون ترخيص، بالإضافة إلى حيازة لحوم ودواجن مجمدة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك.

كما أسفرت الحملة عن ضبط وتحرير قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى حجب سلع عن البيع بالمخالفة للقانون.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

إدارة مباحث التموين السلع والمنتجات المغشوشة مجهولة المصدر ضبط وتحرير لحوم ودواجن مجمدة

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