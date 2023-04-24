الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط أصحاب 3 مخابز لاستيلائهم على 16 جوال دقيق بلدى فى الغربية

مخبز
مخبز

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط أصحاب 3 مخابز بمركز وبندر طنطا، استولوا على 16 جوال دقيق بلدي مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون وجه حق.

كان المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا يفيد بتمكن حملة لمفتشي الرقابة التموينية بمركز وبندر طنطا، من ضبط أصحاب 3 مخابز بمركز وبندر طنطا استولوا على 16 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة لهم. 

 وأوضح أن ذلك تم بعد إجراء الجرد الفعلي لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء، وتم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة للتحقيق. 

مديرية التموين محافظة الغربية الرقابة التموينية النيابة العامة وكيل وزاره التموين بالغربيه

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