الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توجيهات الرئيس السيسى بزيادة الدعم تتصدر عناوين الصحف

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

فمن جانبها، أبرزت صحيفة "الجمهورية" تأكيد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة 48.8%، للتخفيف عن المواطنين، في ظل الموجة التضخمية العالمية، بما يمكن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

وقال الوزير إنه تم تخصيص 127.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم السلع التموينية، بمعدل نمو سنوي 41.9%، مقارنة بـ90 مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي، و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية، بزيادة 58.2% على العام المالي الحالي، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، بمعدل نمو سنوي 31.5%، مقارنة بـ7.8 مليار جنيه، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي، بمعدل نمو سنوي 25%، و202 مليار جنيه إسهامات صناديق المعاشات، بمعدل نمو سنوي 6%، مقارنة بـ191 مليارًا خلال العام المالي الحالي، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلًا عن تحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه، لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، بمعدل نمو سنوي 3. 14%.

وأشار وزير المالية إلى استمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستكمال مرحلتها الأولى، والبدء في المرحلة الثانية، لتطوير قرى الريف المصري، تحقيقًا للتنمية الشاملة، والقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، لتوفير حياة كريمة مستدامة لـ60% من المصريين، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة من خلال توفير المزيد من فرص العمل المنتجة.

وأوضح أن الدولة تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، حيث تم تخصيص 19.5 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية، لتحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج. كما تم تخصيص 28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، بمعدل نمو سنوي 368.3%، خلال موازنة العام المالي المقبل، مقارنة بـ6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي لبرنامج "دعم المصدرين".

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