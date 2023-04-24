أحد العائدين من السودان: "رجعنا للحياة تانى وكنا مطمئنين بعد خطاب الرئيس السيسى"

شهد معبر ارقين بمحافظة أسوان، صباح اليوم الإثنين، وصول العديد من المصريين المقيمين بدولة السودان الشقيقة إلى أرض مصر بعد مرور عدة أيام من من الاشتباكات الدائرة هناك.

وقال "أ. ع"، أحد العائدين من دولة السودان، إنه كان مقيما في منطقة المجاهدين في الخرطوم وتعد إحدى المناطق التي شهدت حالة من القصف والاشتباكات، موضحًا أنه كان يعمل مديرا ماليا بإحدى شركات الاتصال هناك، وكان يعيش مع أسرته المكونة من 4 أفراد.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الوضع في السودان كان سيئا للغاية وبمجرد وصول الاشتباكات إلى المنطقة التي يعيش فيها برفقة أسرته توجه علي الفور هو وعدد من العاملين معه بنفس الشركة إلي السفارة المصرية في السودان، التي أخبرتهم بضرورة عدم الخروج من المنزل حتي يقوموا بتجهيز الأمور لضمان عودتهم إلى أرض الوطن سالمين.

- خطاب الرئيس السيسي أدخل الاطمئنان إلى قلوبنا



وأوضح " أ. ع" أنه بمجرد سماعه كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بأنه لن يسمح بأن يمس أبناؤه المصريين السوء دخل الاطمئنان إلى قلبه وأسرته، بجانب أن هناك أيضًا شيء بعث الاطمئنان لقلوبهم وهو أن العلاقات جيدة بين مصر والسودان.

وأشار إلى أنه عاد برفقة 35 مصريا آخرين، نظرا لأن شركتهم التي كان يعملون بها في الخرطوم خصصت لهم أتوبيسا حتي يعودوا إلي أرض الوطن مرة أخرى، لافتًا إلى أن الوقت التي تم استغرقه للوصول إلى أسوان مدة حوالي 12 ساعة، ثم بعدها تفرقوا حتي يتوجه كلا منهم إلي المحافظة التابعة لها.

وحول شعوره بعد الوصول لأرض الوطن، قال لـ"الدستور": "شعوري زي حد ميت ورجع للحياة تاني اتطمنت إني وصلت بلدي أنا وأسرتي"، مشيرًا إلي أنه وصل أمس هو وأسرته ولكنه ينتظر أن يحصل علي باقي مستلزماته هو وأسرته من الحقائب، وأنه من محافظة القاهرة.