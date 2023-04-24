التيار "الإصلاحى الحر" يرحب بقرارات رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية

رحب التيار الإصلاحي الحر المكون من أحزاب الجيل الديمقراطي والاتحاد ومصر القومي والإصلاح والنهضة بالتوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 48.8% لتصل بعد الزيادة الجديدة إلى 529.7 مليار جنيه بدلاً من 358.4 مليار جنيه بهدف التخفيف عن المواطنين وتمكينهم من مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تمر بها البلاد انعكاسا للأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها الانكماش الناتج عن جائحة كورونا.

ويؤكد التيار الإصلاحي الحر أن تلك الزيادة الكبيرة التي وجه بها الرئيس الحكومة ستمكن المواطن من مواجهة الموجة التضخمية العالمية التي تشهدها كل دول العالم.

ويضيف أن رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بمبلغ يصل إلى 171 مليار جنيه ستمكن الحكومة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، على نحو يتكامل مع جهود الدولة للارتقاء بمستوى المعيشة.

ويرى التيار الإصلاحي الحر أن رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية لـ 529.7 مليار جنيه ستنعكس على كل موازنات الحماية الاجتماعية فيصل دعم السلع التموينية إلى 127.7 مليار جنيه ودعم المواد البترولية إلى 119.4 مليار جنيه ودعم ميزانية العلاج على حساب الدولة إلى 8 مليارات جنيه، بالإضافة إلى دعم الإسكان الاجتماعي ودعم للتأمين الصحي ودعم وتنمية الصادرات ودعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية وزيادة مساهمات صناديق المعاشات وليكون لهذه القرارات تأثير إيجابي على حياة المواطنين.