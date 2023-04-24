الإثنين 24 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الدولار الآن.. أسعار العملات أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم الإثنين 24 أبريل 2023

أسعار العملات
أسعار العملات

سجلت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الإثنين 24 أبريل 2023 استقراراً ملحوظاً بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري. 

 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.71 جنيه للشراء و 33.85 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 38.28 جنيه للشراء و 38.45 جنيه للبيع.

 

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.26 جنيه للشراء و 34.41 جنيه للبيع.

 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 22.87 جنيه للشراء و 22.96 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.53 جنيه للشراء و 100.97 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني فى البنك المركزي المصري

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.47 جنيه للشراء و 4.48 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار فى البنك الاهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار فى بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل الدولار فى البنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل الدولار فى بنك الكويت الوطني نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلى

سجل الدولار فى بنك قطر الوطني الأهلى نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل الدولار فى بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023

"الإسكان" تعلن طرح بيع محلات تجارية ووحدات إدارية.. اعرف الأماكن والمساحات المتاحة

الصحة العالمية: 420 قتيلا و3700 مصاب إثر اشتباكات السودان

الدولار الآن.. أسعار العملات أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم الإثنين 24 أبريل 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

محمد العسيري

رمضان وعدوية وبينهما جعفر العمدة

وائل لطفي

موسم مميز

محمود خليل

«الحجاج».. و«سعيد»

د. منى حلمى

خمس مشاهد تجعلنى أرفض الديمقراطية

علي سعدة

ماض نتمنى عودته

ماجد حبته

شهداء الجوع فى اليمن

د.أحمد الخميسى

مرحبًا بالكسل الجميل

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعقد مناقشة خاصة حول إخلاء بؤرة استيطانية فى الخان الأحمر

لليوم الثاني.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق مدينة أريحا

استطلاع: قرابة نصف الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل بلادهم سيكون "أسوأ" فى الأعوام المقبلة