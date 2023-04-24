الدولار الآن.. أسعار العملات أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم الإثنين 24 أبريل 2023

سجلت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الإثنين 24 أبريل 2023 استقراراً ملحوظاً بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.71 جنيه للشراء و 33.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 38.28 جنيه للشراء و 38.45 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.26 جنيه للشراء و 34.41 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 22.87 جنيه للشراء و 22.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.53 جنيه للشراء و 100.97 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني فى البنك المركزي المصري

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.47 جنيه للشراء و 4.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار فى البنك الاهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار فى بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل الدولار فى البنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل الدولار فى بنك الكويت الوطني نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلى

سجل الدولار فى بنك قطر الوطني الأهلى نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل الدولار فى بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.