إعلام عبرى: وزير الخارجية الأردنى يرفض تلقى مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلى

قالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، الأحد، إنّ وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي رفض تلقي مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين في أعقاب توقيف تل أبيب لنائب أردني، في وقت سابق اليوم.

وذكرت الهيئة عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر" أنه "على إثر التوترات بين إسرائيل والأردن في أعقاب قبض السلطات الإسرائيلية على النائب الأردني عماد العدوان في وقت سابق اليوم، رفض وزير الخارجية الأردني تلقي مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين".

وفي السياق ذاته قالت هيئة البث الإسرائيلي، إن جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل "الشاباك" يحقق في ما إذا كانت هذه أول عملية تهريب للنائب الأردني وما هو الغرض منها".

وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية "ستفرج عن النائب الأردني فور انتهاء التحقيق معه".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنها تتابع "توقيف" عضو في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) عماد العدوان، من قبل إسرائيل على خلفية تهريب "مزعومة" لسلاح وذهب.

وقبل إعلان وزارة الخارجية الأردنية قال إعلام أردني، إن سلطات تل أبيب أوقفت النائب الأردني بعد أن عثرت بحوزته على كميات من الأسلحة والذهب، بهدف التهريب.