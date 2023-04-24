الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رنا سماحة: أحب أكون فنانة شاملة.. وأستمتع بالتمثيل المسرحى

رنا سماحة
رنا سماحة

قالت الفنانة رنا سماحة، إنها من أحلامها الفنية منذ بدايتها المشاركة في فيلم غنائي استعراضي، معبرة:" نفسي أعمل فوازير زي زمان، فيه حاجات كثيرة إحنا مفتقدينها لأسباب كثيرة مثل ضعف الإنتاج".

التمثيل المسرحي 

وأكدت الفنانة رنا سماحة، خلال لقائها ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن صعوبة العمل المسرحي تتمثل في أن الفنان أو المطرب يعرف نتيجة ما يقدمه من خلال تفاعل الجمهور مباشرة، قائلة: "مهما كان تفاعل الجمهور لازم الفنان يثبت ويكمل اللي بيقدمه بثبات".

المسرح أصعب الفنون

وتابعت: "بداية تمثيلي كانت من الثانوية العامة، والمسرح أصعب أنواع الفنون، ولكن هو إدمان واللي بيجربه مش بيقدر يمتنع عنه، وبحس بالاستمتاع أكثر في التمثيل على المسرح أكثر من الغناء".

واستطردت: "أنا بحب إني أكون رنا سماحة الفنانة الشاملة، لحبي في الغناء والتمثيل معاً، ومش بحس بتعب أبداً في الشغل".

رنا سماحة التمثيل المسرحي التاسعة الأولى المصرية يوسف الحسيني

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