سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

كشفت التحقيقات في واقعة مقتل أحد الأشخاص على يد 4 أشخاص أثناء محاولتهم سرقته في دائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، أن احدى المتهمات «سيئة السمعة» اوهمت المجني عليه بلقائه لإقامة علاقة محرمة معه.

وكشفت التحقيقات أن منف الجريمة هم سيدة. س، ومنة الله. و، وعمر. ع.، ومحمد ع، قتلوا المجني عليه عقب دخولهم لمنزله بحجة إقامة احداهن علاقة جنسية معه، بعدما خططوا لسرقته، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

وجاء في التحقيقات أن المتهمتين قتلتا المجني عليه حاتم. م عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن نسجا له مخططا محكما أعداه سلفًا مع المتهمين الأخيرين ضامرين الشر في نفسهم لسلب مال ضحيتهم.

فكمنت الأولى خارج الشقة مسرح الجريمة، وحلت به الثانية وراودته عن نفسه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها تجرد من ثيابه، وساعدت المتهمة الأولى على دخول الشقة، فعاونتها وأبرحاه ضربًا بأنحاء متفرقة من جسده، ووثقتا يديه وقدميه وكمما فمه بلاصق طبي.

وكبلاه بسلك كهربائي حصلا عليه من مسرح الواقعة لشل مقاومته والحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثنا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وألقت الأجهزة الأمنية والقبض على المتهمين الأربعة وباشرت جهات التحقيقات المختصة التحقيقات معهم وأقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.