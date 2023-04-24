الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس الاتحاد العربى للشراكة: الرئيس السيسى حريص على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين

الدكتور أحمد الكلاوى
الدكتور أحمد الكلاوى

أشاد الدكتور أحمد الكلاوى، رئيس الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص FAPPP، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4  مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8%، للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية، مستهدفًا بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

وقال أحمد الكلاوي، في بيان له، أن توجيهات الرئيس السيسي تأتي تخفيفًا على المواطنين رغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى أنه رغم ذلك فالدولة ملتزمة في إطار مسئوليتها المجتمعية تجاه المواطن ببذل الجهد لتوفير أسعار السلع، وتقديم الدعم لمخصصات التموين، وزيادة أعداد المستفيدين منه.

ولفت رئيس الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص FAPPP، إلى أن تلك القرارات تؤكد حرص الرئيس السيسي  على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، شأنها شأن الدول الآخرى، مؤكدًا أن الدولة المصرية تضع على رأس ثوابتها الاهتمام بالمواطن البسيط من خلال برامج متنوعة تكفل مد شبكات الأمن الاجتماعي والارتقاء بالمستوى المعيشي والصحي.

وذكر "الكلاوي"، أن دعم المواطن البسيط يعد أحد مبادىء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن القيادة السياسية شغلها الشاغل هو كيفية رفع الأعباء عن كاهل المواطن، وأن هناك حرص على مساندة المواطن والفئات الأكثر احتياجًا.

أسر الأولى بالرعاية الاتحاد العربي الحماية الاجتماعية الرئيس عبد الفتاح السيسي المستوى المعيشي

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