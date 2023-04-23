"خفنا يا نعيم".. أهالى ملوى بالمنيا يستقبلون عصام السقا بالزغاريد (صور)

استقبل أهالى ملوي، جنوب محافظة المنيا، الفنان عصام السقا، ابن مركز ملوي وذلك خلال مشاركته فى حفل خطوبة خاصة لأحد المقربين له.

وتواجدت أعداد غفيرة من الجمهور في حفل الخطوبة الذي أقيم فى نادى ملوي وقاموا بترديد الهتاف باسمه في أجواء من السعادة والفرح واستقبله الجمهور المتواجد في نادي ملوي الرياضي السقا بعبارات: “بنحبك يا سقا، كنا خايفين تكون إنت اللي خطفته يا نعيم، في إشارة إلى نجل جعفر العمدة المختطف من 19 عاما في المسلسل الرمضاني ”جعفر العمدة".

وشارك عصام السقا في مسلسل جعفر العمدة الذي عرض طوال أيام رمضان حيث قدم دور ابن خاله نعيم.

كان أهالي مركز ومدينة ملوي قد تجاوبوا مع مسلسل جعفر العمدة لمشاركة ابن بلدتهم في المسلسل ووصل بهم الأمر إلى قيامهم بتعليق لافتة أكدوا فيها أن ابن بلدتهم ليس خائنًا ولا يمكن أن يخون أبدًا في إشارة إلي أحداث المسلسل الرمضاني.