أول تعليق من باتشيكو بعد تعادل بيراميدز فى "الكونفدرالية"

قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز، إن نتيجة التعادل أمام مارومو جالانتس لا تعني شيئًا كبيرًا بالنسبة للفريق والجهاز الفني؛ لأنها مجرد مباراة ذهاب وهناك مواجهة أخرى بالإياب في 30 أبريل الجاري: "بيراميدز قادر على تعويض تلك النتيجة والعودة من جنوب أفريقيا ببطاقة التأهل للدور نصف النهائي".

وشدد باتشيكو، خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة، على أنه غير راضٍ تمامًا عن أداء اللاعبين خلال شوطي المباراة وأنه تحدث معهم كثيرا عن ضرورة اللعب بكل قوة والتركيز، مشددًا على أن هناك أكثر من لاعب كان يشعر بالإرهاق الشديد بسبب توالي وضغط المباريات محليا وقاريا، ومع التغييرات تحسن الوضع ونجح الفريق في تسجيل التعادل، وكان قريبًا من إضافة المزيد من الأهداف إذا تم تسجيل الفرص التي أتيحت خلال اللقاء.

وأكد المدير الفني لنادي بيراميدز، أن الفريق أمامه مباراة أخرى ولن يفقد الثقة في اللاعبين وسيعمل على طريقة لعب مختلفة في لقاء الإياب بجنوب إفريقيا بحثا عن العودة ببطاقة العبور للدور المقبل.