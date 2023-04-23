الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل منزله بالمنيا

كثفت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتنسيق مع مباحث ديرمواس، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل منزله بمركز ديرمواس جنوب المحافظة.



البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا يفيد العثور على جثة شاب داخل منزله بإحدى قرى مركز ديرمواس، وبالانتقال تبين أن الجثة لمواطن مقيم باحدى قرى ديرمواس وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.



وتواصل النيابة العامة بمركز ديرمواس، تحت إشراف المستشار المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، التحقيق في الواقعة والتى قررت ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، وتكليف إدارة البحث الجنائي بعمل التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها.