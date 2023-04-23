الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعادل سلبى بين بيراميدز ومارومو جالانتس فى الشوط الأول

بيراميدز
بيراميدز

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز ومارومو جالانتس في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية بالتعادل السلبي.

بيراميدز سيطر على مجريات الشوط الأول، وأهدر الفريق العديد من الفرص السهلة.

كانت البداية في الدقيقة 15 عندما سدد مصطفى فتحي الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

الشيبي سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وأمسك بها الحارس واشنطن أروبي.

وفي الدقيقة 27 سدد الكرتي رأسية رائعة بعد عرضية من محمود صابر مرت بجوار القائم.

أخطر فرص بيراميدز في الدقيقة 38 بعد عرضية من محمد حمدي قابلها مصطفى فتحي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وارتدت من القائم الأيمن.

الشيبي أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها محمد حمدي برأسية من على القائم الثاني وأمسك بها الحارس واشنطن أروبي.

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