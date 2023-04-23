الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي يؤكدان ضرورة الالتزام بالهدنة فى السودان

وزير الخارجية
وزير الخارجية

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي "حسين إبراهيم طه"، للتشاور بشأن تطورات الوضع في السودان.

وأوضح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الطرفين شددا على ضرورة الالتزام بالهدنة في السودان، حيث أعربا عن الأسف الشديد للخروقات التي تمت لوقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر المبارك.

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وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير سامح شكري استعرض الجهود التي تبذلها مصر في مختلف المحافل، وعلى المستوى الثنائي من أجل دعم التوصل لوقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى الحوار، مشيراً إلى بدء مصر إجراءات إجلاء المواطنين المصريين من السودان.

وأكد وزير الخارجية على ضرورة تجاوب الطرفين مع كافة الجهود الهادفة للتهدئة حقناً لدماء الشعب السوداني الشقيق.

السودان مصر وزير الخارجية التعاون الإسلامي سامح شكري

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