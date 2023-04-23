الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية اللبنانية تشكر مصر ودول شقيقة للمساعدة فى إجلاء مواطنيها من السودان

وزارة الخارجية اللبنانية
وزارة الخارجية اللبنانية

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الشكر لعدد من الدول الشقيقة، وعلى رأسها جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث ساعدت الدول الشقيقة في إجلاء المواطنين اللبنانيين من السودان.

وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية والسفارات المعنية بأوضاع المواطنين اللبنانيين في السودان أنها أجرت عدد من الاتصالات الدبلوماسية مع الدول الصديقة لترتيب عملية إجلاء مواطني لبنان، بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة.

وأضافت أنه تم تنسيق وتشاور بين رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية اللبناني لاتخاذ عدد من الخطوات التي سهلت عودة اللبنانيين من السودان بشكل آمن.

وزارة الخارجية والمغتربين جمهورية مصر العربية السعودية الإمارات المملكة الأردنية الهاشمية

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