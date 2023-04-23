أبناء السويس يتفاعلون مع عروض قصور الثقافة فى عيد الفطر

وسط إقبال وتفاعل كبيرين، نظم فرع ثقافة السويس حفلًا فنيًا بممشى أهل السويس ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة بأعياد الفطر المبارك.

تضمن الحفل عرضا فنيا لفرقة بحرية سمسمية، بقيادة وليد خلاف، قدمت خلاله الفرقة باقة من الأغاني المتنوعة ومنها أغاني السويس التراثية تغنى بها الفنان محمد جمال، والفنان عماد بكار منها "والله يا عيني الصلاة ع النبي، أما براوة، عليك سلام الله، كان عندي غزال، ياريس البحرية، على نبينا قوموا يالا، هل هلالك هل، آه ياللي، ارفعوا الأعلام، احنا السوايسة الصيادين".

الفعاليات نظمها فرع ثقافة السويس بإدارة عبد المنعم حلاوة، بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، وتأتي امتدادا لبرنامج ثقافي وفني لهيئة قصور الثقافة احتفالا بعيد الفطر والذي يشهد عروض أفلام موسم العيد بأسعار مخفضة في ١٩ موقعا ثقافيا في ١٧ محافظة، إضافة إلى فعاليات تقدم بمناطق الإسكان بديل العشوائيات، وغيرها من الفعاليات بالفروع الثقافية التابعة للهيئة.

واحتفلت وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة خلال اليومين الماضيين بعيد الفطر من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، في بعض المواقع التابعة لها بالقاهرة والمحافظات.

وتمثلت الفعاليات في تقديم مجموعة من العروض المسرحية، بمسارح الدولة، وتضمن اليوم الأول لعيد الفطر، تقديم عرض مسرحية "8 حارة يوتيوبيا" تأليف مصطفى حمدي، صياغة درامية محمد عبد الوارث، ومن إخراج حسام الطحان، تدور فكرة العرض حول العقل البشري والقدرة على الاختيار الذي ميز الله به الإنسان عن سائر المخلوقات ومنهم الشيطان، وأن الإنسان في داخله شر أكبر بكثير من وسوسة الشيطان له، فيحاول الإنسان بعقله الذي ميزه به الله أن يقوم بالتخطيط لفعل المعاصي ومحاولة السيطرة على الجن وقتل أخيه الإنسان.