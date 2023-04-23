الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بينهم 5 أطفال.. إصابة 8 مواطنين فى حادث تصادم سيارتين وموتوسيكل بالشرقية

حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين

أصيب 8 مواطنين بكدمات وسحجات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارتين مع موتوسيكل في طريق تل القاضي - فرغان بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ديرب نجم المركزي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول 8 مواطنين، بينهم 5 أطفال، مقيمون جميعا بمركز ديرب نجم، مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد.

كشفت  التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي مع موتوسيكل في طريق تل القاضي- فرغان بمركز ديرب نجم، وتم تحويل حالتين من المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات. 

كدمات وسحجات كسور حادث تصادم سيارتين موتوسيكل طريق تل القاضي ديرب نجم

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