الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

جامعة المنوفية ضمن أفضل الجامعات المصرية في تصنيف الجامعات الأسباني

دكتور احمد فرج القاصد
دكتور احمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية

أعلن  الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اختيار جامعة المنوفية ضمن أفضل الجامعات المصرية في تصنيف الجامعات الأسباني  ويبومتركس والذي يدرج  ١٤ جامعة مصرية داخل التصيف من بين أكثر  من 100 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية، كما وضعها التصنيف في مركز متقدم على مستوى الجامعات العالمية.  

وأوضح القاصد، أن تصنيف ويبومتركس  هو نظام لتقييم الجامعات العالمية حيث يغطي أكثر من 22000 جامعة، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف يصدر في أسبانيا عن المجلس العالي للبحث العلمي، وهو تقييم نصف سنوي، يعتمد على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية وفقًا لعدة معايير هي  "الحجم - الإشارة إلى الأبحاث - الأثر العام".

ويهدف هذا التقييم إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على الإنترنت وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح".

وأكد رئيس الجامعة، أهمية البحث العلمي والنشر الدولي، مشيرًا إلى أنه تم نشر 24781 بحثًا لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالمجلات العلمية العالمية خلال الفترة الماضية، منهم 18399 بحثًا مشتركًا و6382 بحثًا فرديًا، مضيفًا أنه تم نشر 240 بحثًا خلال شهر مارس الماضي.

وأشار الدكتور أحمد القاصد، إلى أن جامعة المنوفية تدعم البحث العلمي والباحثين وتدعو الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى نشر المزيد من الأبحاث العلمية في المجلات والدوريات العالمية إلى جانب نشجيج الباحثين بالجامعة على عمل الأبحاث الجماعية المشتركة في التخصصات المختلفة للوصول إلى أفضل النتائج العلمية التي تخدم البحث العلمي والمجتمع.

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