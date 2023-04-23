الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 2714 طن قمح بصوامع وشون الشرقية

القمح
القمح

في إطار متابعة الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لسير توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها ٥٩ صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية.

أوضح المحافظ أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ (٢٧١٤) طن و(٩٢٠) كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم (٦٣٠٠) طن (٣٠٥) كيلو قمح، وأن ما تم حصاده من المحصول بلغ ٦٦٥٠٩ فدان حتي الآن، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية ٣٨٠٠٦١ فدان تكفي احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

وشدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول اليها بسيارات القمح الذى يتم توريده يوميًا، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كل الأجهزة للتعامل فورًا لإزالة أي معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.

وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

الاستراتيجية إجمالي استراتيجية الأقماح المحلية البنك الزراعي المصري

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