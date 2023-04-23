أمين عام "حماة الوطن" يهنئ الرئيس السيسى بذكرى تحرير سيناء

تقدم النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب "حماة الوطن" ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وضباط وأفراد وجنود قواتنا المسلحة المصرية الباسلة بمناسبة الذكرى الـ41 لتحرير سيناء تلك الأرض العزيزة والغالية على كل الشعب المصري.

قال اللواء طارق نصير إن ذكرى تحرير سيناء ستظل راسخة في ظلالها بقلوب الشعب المصري وهي تجسد للأجيال المتعاقبة ملحمة كفاح سطر فيها أبطال قواتنا المسلحة بأحرف من نور بطولات وتضحيات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فأوفاهم بالنصر وعدًا.

وأكد نصير أن قواتنا المسلحة المصرية لم تكتف بتحرير سيناء بل امتدت لتشارك مرحلة البناء والتعمير وصولًا للجمهورية الجديدة التي تلبي طموحات الشعب المصري.

واختتم وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، تهنئته للرئيس السيسي في الذكرى الـ41 لتحرير سيناء: ستبقى مصر تحت قيادتكم الرشيدة راية الوطن المفدى خفاقة مرفوعة الرأس، ودعا اللواء طارق نصير المولى- عز وجل- أن يعيد هذه الذكرى الغالية على الشعب المصري بكل الخير والازدهار.