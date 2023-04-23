ناقد فني عن مسلسل "جعفر العمدة": "ماتش تمثيلي صادق جدا" (فيديو)

أعرب الناقد الفني خالد محمود، عن سعادته بمسلسل "جعفر العمدة، وأداء المشاركين في العمل، وخاصة النجم "أحمد فهيم" الذي قدم نفسه بشكل رائع للغاية.

وقال خلال حواره علي القناة الأولي الفضائية المصرية، اليوم الأحد، أن "فهيم" موهبة كبيرة، معتقدا أنه عند اختيار المخرج "محمد سامي" له لم يكن يعلم التألق الكبير اللي ظهر من خلال المسلسل.

- مشهد جسد حالة من الصدق والتلقائية

وأشار الناقد الفني إلى أن مشهد اتهام جعفر العمدة لشقيقه سيد عن خطف ابنه، كان يعبر عن حالة من الصدق الشديد وتلقائية غير عادية لوم وعتاب لشقيقه واتهام مباشر وغير مباشر لأخيه فهو بمثابة “ماتش تمثيلي صادق جدًا”.

وتابع أن المواجهة بين "سيد و جعفر" محورية جدا لأن هناك يقين تم تعديله داخل شخصية "جعفر" بأن شقيقه لم يفعل ذلك الأمر، منوهًا أن أداء محمد رمضان تغير تماما، فهو اتسم بأنه فتوة ويقوم بفرد عضلاته، ولأول مرة نشاهد دموع رمضان كثيرة لهذه الدرجة في المسلسل، فيما ازداد نضجًا وفتح مساحة فنية وابداعية لكل من حوله.