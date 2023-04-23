إقبال المواطنين بمراكز الشباب في أسيوط للاحتفال بعيد الفطر (صور)

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن مراكز الشباب بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة شهدت إقبالًا من المواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث تستقبل مراكز الشباب المواطنين مجانًا على مدار أيام عيد الفطر المبارك تنفيذًا للمبادرة التي أطلقتها الوزارة تحت شعار "العيد أحلى بمراكز شباب مصر" وذلك لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وتحقيقًا لأهدافها نحو مجتمع متكامل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو تقديم خدمة للنشء والشباب وتعظيم الفرص أمامهم لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية وفقًا لرؤية مضر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

وشهدت ساحات مراكز الشباب إقبالاً كثيفًا من المواطنين "الأطفال والشباب وأسرهم" خلال عطلة عيد الفطر المبارك للاستفادة من الأنشطة التى تقدمها ضمن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب التى حرصت وزارة الشباب والرياضة على اطلاقها للعام الثاني.

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والتي شملت فقرات ترويحية وفنية وإستعراضية وألعاب ترفيهية وملاهي وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية بجانب الأنشطة الثقافية والفنية والإجتماعية المقدمة للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب.

وأكد محافظ أسيوط، أهمية استغلال أيام لعطلات والإجازات الرسمية لفتح مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية والمكتبات العامة أمام طلاب المدارس والجامعة والشباب لاستثمار أوقات فراغهم وممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم فى كافة المجالات الاستفادة من طاقاتهم الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع.

وأشاد المحافظ بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "العيد أحلى بمراكز شباب مصر" لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بها ضمن خطتها لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية ورسم البسمة على وجوه الأطفال والكبار في كل القرى والمدن وإدخال البهجة والسعادة إليهم بمناسبة العيد.

من جانبه أوضح علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة إن تم فتح جميع مراكز الشباب أمام الجمهور مجانا خلال أيام عيد الفطر المبارك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وتقديم فرصة أمامهم لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية وشملت الفعاليات العديد من الفقرات والبرامج منها فقرات ترويحية وفنية واستعراضية ومسرح العرائس وتوزيع الهدايا على الأطفال وكذلك الرسم على وجوة الأطفال وألعاب ترفيهي وملاهى وغيرها من البرامج بهدف إدخال البهجة في نفوس الأطفال ومشاركة الأهالي فرحتهم في أيام عيد الفطر المبارك خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى حرص القائمين على العمل داخل مراكز الشباب على توفير كل الخدمات ووسائل الترفيه لمشاركة الناس فرحتهم بالعيد بإعتبار تلك المراكز متنفسًَا شبابيًا ورياضيًا واجتماعيًا للمواطنين.

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