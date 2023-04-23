الأحد 23 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية

لجان امتحانات
لجان امتحانات

تستعد المديريات والإدارات التعليمية، لإجراء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية عقب إجازة عيد الفطر المبارك على أن يسبقها أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع.

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات نهاية العام الدراسي 6 مايو القادم، على أن تعقد الإدارات التعليمية امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بداية من أول مايو القادم وتستمر حتى 4 مايو 2023.

ووفقًا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن مواعيد جدول امتحانات صفوف النقل موحدة على مستوى الإدارات التعليمية، إلا أن كل إدارة تعليمية لها مطلق الحرية في ترتيب الجدول الامتحاني للمواد التي سيؤدي الطالب الامتحان بها، بشرط أن تبدأ الامتحانات في 6 مايو حتى 23 مايو القادم.

ويتم إجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع عقب إجازة عيد الفطر المبارك، أيام 2، 3 ،4 مايو القادم.

وتنطلق امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 10 مايو.

وتعقد امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي في الفترة من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو وامتحانات الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 10 مايو، وامتحانات الصف الثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو.

وامتحانات النقل الإعدادي المهني من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الأربعاء 17 مايو حتى الثلاثاء 23 مايو، وامتحانات النقل للتعليم الفني من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 17 مايو.

الأكثر قراءة

بالشروط والمستندات المطلوبة.. طريقة الحصول على قرض لشراء سيارة جديدة أو مستعملة

مواعيد القطارات المكيفة والروسية اليوم الأحد 23 أبريل 2023

موعد عودة العمل بالبنوك ومكاتب البريد بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 23-4-2023

استطلاع: قرابة نصف الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل بلادهم سيكون "أسوأ" في الأعوام المقبلة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 23 أبريل 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شهداء الجوع فى اليمن

د.أحمد الخميسى

مرحبًا بالكسل الجميل

إيمان ماهر

تحدى التقاليد والانتصار على الظروف الصعبة

سارة الشلقاني

«ن النسوة» على الشاشة

أميرة العنانى

لم نعد فى طى النسيان

مونيكا جرجس

نجاح النساء فى تغيير العادات السلبية بالريف

شيماء دهب

انتصار المكافحات

إسراء شوقي

«ما زالت تريد حلًا».. المرأة ترفض الوصاية فى الواقع والدراما

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

"معاريف": قلق إسرائيلى من تفاهم إيرانى- أردنى

الجيش الإسرائيلى يصيب طفلًا بالرصاص وعشرات الشبان بالاختناق فى الضفة

الأقصى وانتهاكات الاحتلال بالقدس فى خطبة صلاة عيد الفطر بالأردن