موعد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية

تستعد المديريات والإدارات التعليمية، لإجراء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية عقب إجازة عيد الفطر المبارك على أن يسبقها أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع.

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات نهاية العام الدراسي 6 مايو القادم، على أن تعقد الإدارات التعليمية امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بداية من أول مايو القادم وتستمر حتى 4 مايو 2023.

ووفقًا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن مواعيد جدول امتحانات صفوف النقل موحدة على مستوى الإدارات التعليمية، إلا أن كل إدارة تعليمية لها مطلق الحرية في ترتيب الجدول الامتحاني للمواد التي سيؤدي الطالب الامتحان بها، بشرط أن تبدأ الامتحانات في 6 مايو حتى 23 مايو القادم.

ويتم إجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع عقب إجازة عيد الفطر المبارك، أيام 2، 3 ،4 مايو القادم.

وتنطلق امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 10 مايو.

وتعقد امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي في الفترة من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو وامتحانات الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 10 مايو، وامتحانات الصف الثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو.

وامتحانات النقل الإعدادي المهني من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الأربعاء 17 مايو حتى الثلاثاء 23 مايو، وامتحانات النقل للتعليم الفني من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 17 مايو.