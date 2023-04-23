الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منذر الكبير مدرب الرجاء: الخبرة حسمت انتصار الأهلى.. وقادرون على العودة فى الإياب

منذر الكبير مدرب
منذر الكبير مدرب الرجاء

أعرب منذر الكبير، المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، عن ثقته في قدرة فريقه على العودة أمام الأهلي وحصد بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الرجاء المغربي أمام الأهلي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين مساء السبت المقبل الموافق 29 أبريل في الدار البيضاء.

وقال مدرب الرجاء في تصريحات عقب المباراة: "كنا نرغب في تحقيق نتيجة أفضل في الذهاب، اللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا للغاية وكنا أقرب للتسجيل في الشوط الأول لكن الأهلي نجح في تسجيل هدف نهاية الشوط".

وأضاف: "نجحنا خلال الشوط الأول في صناعة فرص من تحولات هجومية وخلقنا فرصًا من تسديدات لكن غابت الفاعلية وفشلنا في ترجمة الفرص إلى أهداف".

وتابع: "خبرة الأهلي منحته الانتصار عندما سنحت للاعبيه فرصة التسجيل، ودفعنا ثمن الأخطاء الباهظة التي وقعنا فيها".

وأتم تصريحاته ضاحكًا ردًا على صعوبة خسارة الأهلي بثلاثية في لقاء الإياب قائلا: "نترك مباراة الإياب ولا نخوضها".

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