الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر: خضنا مباراة صعبة أمام الرجاء.. ولا بد أن نستعد بقوة للقاء العودة

كولر
كولر

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال وقائع المؤتمر الصحفي عقب مباراة الرجاء، إن الأهلي خاض مباراة صعبة جدًّا أمام منافس بدأ المباراة بشكل مميز.

وأضاف كولر: “طريقة لعب الرجاء أخرت دخول الأهلي في السيطرة الكاملة على المباراة، حتى استطعنا السيطرة على مجريات اللعب وصناعة فرص تهديف”.

واستكمل: “الهدف الثاني سهل مهمتنا في زيادة الفاعلية على مرمى الرجاء، وسعيد جدًّا بأننا سجلنا هدفين ولم نستقبل أهدافًا”.

وأشار إلى أن الأهلي أنهى الشوط الأول في القاهرة، وهناك شوط ثان في المغرب يجب أن نكون جاهزين له، لأن المباراة لم تنته بعد بالرغم أن النتيجة ستمنحنا تميزًا لكن يجب ألا نلتفت لها في تحضيرات العودة.

وبسؤاله عن مستوى عمرو السولية وحمدي فتحي، قال إن حمدى فتحي عائد من غياب عن التدريبات بسبب دور البرد، ولهذا السبب لم يبدأ بينما يقدم السولية مستوى ثابتًا وأداءً مميزًا في نتائج الفريق.

واستكمل كولر: “خالد عبد الفتاح شارك في المباراة الماضية بمركز الظهير الأيسر ومشاركته اليوم في هذا المركز للتغطية الدفاعية بعد خروج حسين الشحات”.

وأشار إلى أن الأداء الهجومي لمحمد هاني مميز ولكن يحكمه في مسألة الزيادة المستمرة قوة المنافس الذي يواجه الفريق في كل مباراة، لأننا عادة نواجه فرقًا كبيرة يجب مراعاة قدراتها الهجومية.

واختتم كولر تصريحاته وقال إن نتيجة مباراة اليوم والفوز بهدفين نظيفين تمنح الأهلي ميزة، ولكن على أرض الواقع الأمور في المغرب ستكون في قمة الصعوبة، ومن ثم لا بد أن يذهب الفريق إلى المغرب وكأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.

السويسري مارسيل كولر الاهلى الرجاء البيضاوى دورى ابطال افريقيا

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