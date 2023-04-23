الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على قائمة بيراميدز لمواجهة مارومو جالانتس فى الكونفدرالية

بيراميدز
بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة مباراة فريقه أمام مارومو جالانتس، في إطار لقاءات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الفريق الجنوب أفريقي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد توفيق - أحمد سامي - محمد الشيبي - علي جبر.

خط الوسط: إبراهيم عادل - محمود صابر  - محمود دونجا - وليد الكرتي - إسلام عيسى - محمد صادق - بلاتي توريه - مصطفى فتحي  - رمضان صبحي - أوجو صامويل.

خط الهجوم: دودو الجباس.

البرتغالي جايمي باتشيكو بيراميدز مارومو جالانتس الكونفدرالية

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