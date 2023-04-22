نضال الشافعي: "بحضر ماجستير في التمثيل.. ومسرح المدرسة سر حبي للفن"

قال الفنان نضال الشافعي، إنه يُكثف جهوده مؤخرًا للحصول على درجة الماجستير في التمثيل، وعلق:" يموت المعلم وهو بيتعلم.. أنا حابب أتعلم أكتر".

بصمة مصرية واضحة

وأكد الفنان نضال الشافعي، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر فضائية "الأولى المصرية"، أنه على يقين تام بأن مصر أنجبت مواهب فنية عظيمة لا مثيل لها على الإطلاق، وهذه المواهب ليست قاصره على مجال بعينه بل نجد أن لمصر بصمة واضحة في شتى المجالات عبر التاريخ.

الاهتمام بالفن

وأضاف أن التوجيه المسرحي في المدارس التي التحق بها، كان لها عامل أساسي في تعلقه بالفن وعزمه على العمل بالمجال الفني.

وأكد: "بعد الثانوية العامة قررت التقديم في كليتي الشرطة والحربية ومعهد فنون مسرحية وبالفعل نجحت في اختبارات الاتنين".

وتابع:" جيلي كان محظوظ باهتمام المدارس والجامعات بالفنون والرياضة بصورة كبيرة، وكنت حريص على تعلم الفنون من الأعمال المعروضة آنذاك".