الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد إزالة العلامة الزرقاء.. نجوم الفن يتفاعلون على طريقتهم الخاصة: اسمنا وحده كفاية

تويتر
تويتر

استقبل عدد كبير من نجوم الفن في مصر، والوطن العربي إزالة العلامة الزرقاء من حساباتهم عبر موقع التغريدات المصغر العالمي “تويتر” بسخرية، وقرروا عدم الدفع الرسوم التي فرضها الملياردير إيلون ماسك على المنصة بعد امتلاكه لها، وفرض الأخير رسوم قدرها 3500 جنيه سنويًا.

وقرر عدد كبير من نجوم الفن استخدام الإيموجي جانب أسماءهم ليحل محل العلامة الزرقاء، من بينهم الفنان حمزة نمرة الذي قرر الاستغناء عن علامة التوثيق الزرقاء واستبدالها بإيموجي المايك، معلقًا: "بسيطة.. اللي مش عليه العلامة الزرقا يبقى هو الحساب الرسمي.. واللي عنده علامة زرقا يبقى مش رسمي وعامل نفسه رسمي".

وفي سياق متصل، علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على أحد متابعيه عن سبب إزالة علامة التوثيق من حسابه قائلًا: "شالوها علشان ما دفعتش بس أنا خلاص معدي مش محتاجها الفولورز عارفيني وعارفين سكتي والحالة صعبة اليومين دول.. والدولار عِلي جدا".

وكتبت الفنانة نادين نجم الدين عبر حسابها على موقع التغريدات المصغر العالمي تويتر قائلًة: "حبيتوا علامة التوثيق تبعي الجديدة؟ وذهبية كمان"، واصطحبت المنشور بعلامة الكأس الذهبي، وعلق الفنان مصطفي بسيط قائلا: "‏انا اتسرقت يا حكومه انا كنت بعيد رجعت لقيت ايلون ماسك سارق علامتي الزرقاء".

من بين مشاهير كرة القدم اللذين علقوا على سحب العلامة الزرقا، النجم الجزائري ولاعب مانشستر سيتي رياض محرز، الذي كتب قائلاً: "قد فقدتها بالفعل، ولن أخاف من عدم امتلاكها بعد الآن، أنا لا أدفع ثمن هذه الأفكار الغريبة".


أهمية العلامة الزرقاء على تويتر

تساهم العلامة الزرقاء على موقع التغريدات المصغر العالمي تويتر في توثيق حساب مالكيها وتميزهم عن المحتالين، وكان لدى تويتر نحو 300 ألف مستخدم موثق بموجب نظام التوثيق الأزرق، الكثير منهم صحفيين ورياضيين وشخصيات عامة.

التغريدات التوثيق الحساب الرسمي الفنانة سمية الخشاب الملياردير إيلون ماسك الملياردير

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