السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ألعاب وهدايا مجانية خلال أيام عيد الفطر بمبادرة "العيد أحلى" بالوادي الجديد

مبادرة العيد احلى
مبادرة العيد احلى

شهدت مراكز شباب الوادي الجديد إقبال كثيف من المواطنين في أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، ضمن مبادرة “العيد أحلى بمراكز الشباب” التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، ومشاركة ذوي القدرات والهمم

أطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة “العيد أحلى بمراكز الشباب” من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، برعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ويتم تنفيذها بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، احتفالا بعيد الفطر المبارك وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفقًا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقًا لأهدافها نحو مجتمع متكامل.

تتضمن فعاليات المبادرة تنفيذ يومًا ترفيهيًا لأهالينا القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب  و التى تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور وتتنوع بين ألعاب رياضية وأنشطة ترفيهية وملاهي أطفال وحمامات السباحة وصالات البلياردو وتنس الطاولة.

تأتي مبادرة “العيد أحلى بمراكز الشباب” تأكيداً على عدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفعاليات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية والتي تناسب كافة الأعمار ومختلف الفئات.

تنطلق المبادرة للعام الثاني على التوالي بعد نجاح كبير شهدت فيه مراكز الشباب بجميع محافظات مصر، إقبالاً كبيراً من الجمهور خلال فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى في العام الماضي، تأكيداً على استمرار وزارة الشباب والرياضة في تطوير أداء المراكز سواء في البنية التحتية والتطوير الإنشائي و تطوير البرامج والأنشطة بهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة القادرة على بناء الجمهورية الجديدة.

مراكز شباب الوادي الجديد اول وثانى ايام عيد الفطر المبارك ضمن مبادرة العيد أحلى وزارة الشباب والرياضة ذوي القدرات والهمم

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