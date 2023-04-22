3 مصابين فى حادث تصادم بالمنيا

أُصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية بطريق قرية أبوفيلو في مركز المنيا، بسبب التخطي الخاطئ، وتم نقلهم لمستشفى المنيا العام، لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبيّن وقوع تصادم بين السيارة رقم 7681 ن ب ج، ملاكي، والدراجة البخارية 473 ن ع م، بسبب التخطي الخاطئ بطريق قرية أبوفيلو في مركز المنيا.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: أحمد عبدالفتاح، 31 عامًا، موظفًا، إيمان أحمد، 24 عامًا، يقيمان بقرية الحتاحتة بسمالوط، حسن محمد، 40 عامًا، سائق، يقيم بقرية صفط الخمار.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور، وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة.