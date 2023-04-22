السبت 22 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "مياه القناة": جميع محطات السويس والإسماعيلية وبورسعيد تعمل بانتظام في ثان أيام العيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، أن جميع محطات مياه الشرب ورفع الصرف الصحي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وذلك ثان أيام عيد الفطر المبارك، لافتًا إلى أن العمل مستمر بنظام الورديات بجميع المواقع خلال إجازة العيد، وذلك لمجابهة أي أحداث مفاجئة قد تطرأ على مدار الساعة في إقليم القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، إلى استمرار رفع درجة الاستعداد بالحملة الميكانيكية بالشركة المتمثلة "سيارات الطوارئ ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع" لمجابهة أي حدث خلال أيام عيد الفطر المبارك، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحي لمواجهة أي انسداد مفاجئ في الخطوط الرئيسية أو الفرعية للشبكات.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن خطة الطوارئ تشمل إلى التجاوب الفوري والسريع وتوفير كل المعدات للانتهاء من أي إصلاحات في فترة زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإضافة إلى متابعة كل الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا.

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت، أنه هناك تعليمات مشددة على جميع رؤساء القطاعات والمناطق وفنيو وعمال الشركة، بمحافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بتكثيف المرور بصفة دورية ومنتظمة لتفقد ومتابعة جميع محطات وشبكات خطوط مياه الشرب ورفع الصرف الصحي، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقعة والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل.

وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت، أن الشركة أطلقت الأسبوع الماضي حملات التوعية لحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه ومنع إهدارها في غير الأمان المخصصة لها، كما شملت الحملة توزيع ملصقات التوعية بترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى على المواطنين بالمنازل والأسواق والتجمعات السكنية والمساجد والكنائس ونشر أرقام الخط الساخن للشركة علي المواطنين، وذلك للاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة.

أكد اللواء عبد الحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة

الأكثر قراءة

موعد صرف معاشات شهر مايو 2023 ورابط الاستعلام عن قيمة المعاش

مدير فرع التأمين الصحى ببنى سويف يتفقد انتظام العمل بمستشفى الهيئة

3 مصابين فى حادث تصادم بالمنيا

تحركات نواب التنسيقية لتعديل قانون الولاية على المال

قائمة أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في الأسواق

استمرار انعقاد غرفة العمليات.. استنفار بكل القطاعات خلال إجازة العيد فى البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

يُسرا.. فوق مُستوى التصنيف

صفاء النجار

العيد.. عودة الربيع والحياة

وائل لطفي

أسرة واحدة

ماجد حبته

نيكاراجوا تتمسك بسيادتها

مؤمن المحمدي

أحمد أمين توفيق

محمد عبدالعزيز

بقى معنا من رمضان

ماجد حبته

عيد مختلف فى الهند!

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «1-2»

صور

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز الشباب

فرحة الأطفال أول أيام عيد الفطر المبارك

محطة تل أبيب

المزيد

"معاريف": قلق إسرائيلى من تفاهم إيرانى- أردنى

الجيش الإسرائيلى يصيب طفلًا بالرصاص وعشرات الشبان بالاختناق فى الضفة

الأقصى وانتهاكات الاحتلال بالقدس فى خطبة صلاة عيد الفطر بالأردن