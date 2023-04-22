السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالزغاريد والرقص.. كوكو إنسان الغابة يجذب أطفال حديقة الحيوانات (فيديو)

إنسان الغابة
إنسان الغابة

شهدت حديقة حيوانات الجيزة، اليوم، إقبالاً كبيراً من قبل الزائرين من أجل مشاهدة عروضهم والتقاط الصور التذكارية معهم، وتقديم الأطفال الطعام لهم خاصة الشمبانزي إنسان الغابة والنسانيس والقرود والزراف والنعام، وكلب البحر، وذلك خلال الاحتفال بثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وخطف بيت الشمبانزي "كوكو" بحديقة الحيوان قلوب الأطفال وسط أجواء من الفرحة والسعادة، خلال تقديم الخس والأطعمة المفضلة لهم ويقدم لهم العروض "التسقيف" ورقص وزغاريد مع ذكر الحارس أسماء الأطفال.

ولفت انتباه الأطفال الكثير من الحيوانات ومن بينهم القرود والنسانيس والأسد، إنسان الغابة وكلب البحر وسيد قشطة والدببة والنمور والزرافة، والملاهي الترفيهية والبدلات المائية وبيت الزواحف، والنعام والفلامنجو.

- أشهر فسحة في الأعياد

وحرص المواطنين منذ الصباح الباكر علي الدخول إلي حديقة حيوانات الجيزة قبلة المحتفلين بعيد الفطر المبارك وسط فرحة عارمة ولأنها بسعر رمزي للمصريين و أشهر فسحة في الأعياد.

واتخذت إدارة حديقة حيوانات الجيزة كل الإجراءات لتسهيل دخول الزائرين، حيث فتحت أبوابها منذ الساعة السابعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الرابعة مساء، و وصل عدد الزائرين وصل إلى 55 ألف زائر في أول يوم العيد.

وأكد مدير حديقة الحيوانات، أن جميع العاملين يبذلون قصارى جهدهم لتوفير جميع وسائل الراحة حتى يستمتع الزائرون بإجازتهم.

وتابع ، حرصت إدارة الحديقة من خلال الفريق الطبي البيطري علي تقديم الوجبات اللازمة للحيوانات خلال الاحتفال بشم النسيم، بالإضافة لجان بيطرية وفنية بالحديقة تفقدت أوضاع النظافة في حديقة الجيزة والحدائق الإقليمية بالمحافظات. 

 وأشار إلى أن "طفطف" حديقة الحيوان، هو إحدى العلامات المميزة في الحديقة التي من خلاله يستمتع الزوار بمختلف المواقع بالحديقة، وإدخال خدمة التنقل داخل الحديقة عن طرق عدد 2 قطار ترفيهي وعمل مسارات للقطارين للتجول فى متعة وراحة الزائرين.

https://youtu.be/XE_pMV6v8N8

إنسان الغابة

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إنسان الغابة كوكو إنسان الغابة حديقة الحيوانات الأطفال صغار حديقة الحيوانات

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