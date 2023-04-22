"تترات دراما رمضان".. كيف تألق المطربون في صناعة أغاني المسلسلات؟

تحدث الناقد الموسيقي أمجد جمال، عن تترات دراما موسم رمضان 2023، مؤكدا أنه شهد زخما كبيرا في الدراما وهو ما انعكس على التترات، فكان هناك 10 تترات أغاني و8 تترات موسيقى فقط، لافتا إلى التنوع بين الصعيدي والشعبي والكوميدي والدرامي بالمفهوم الكلاسيكي وأغنية مهرجانات في مسلسل “ألف حمد الله على السلامة”.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "كل سنة يظهر لدينا مجموعة كبيرة من التترات، التسعينيات كان العصر الذهبي للتترات، وهناك تترات في السنوات الأخيرة أحدثت ردود أفعال واسعة مثل حمادة عز وأميرة في عابدين وحديث الصباح والمساء، وأهل كايرو.

وتابع: "في هذا العام هناك إنتاج كبير لسنا معتادين عليه، وهناك تنوع كبير في الصناع، ففي التسعينيات كان لدينا سيد حجاب وأحمد فؤاد نجم والأبنودي في الموسيقيين، وعمر خير وياسر عبدالرحمن، لكن هذا الأمر تغير كثيرا، لدينا الشاعرة سارة سعيد في جعفر العمدة، ومشاركة الشاعر هشام الجخ في الأغنية الدعائية للمسلسل، مرددا: "لدينا جيل بيسلم جيل".

مسلسل ضرب نار

وعن تتر مسلسل "ضرب نار"، قال الناقد الموسيقي أمجد جمال، إنّ تتر مسلسل ضرب نار الذي عُرض في شهر رمضان المنقضي كان محاولة لصنع النوستالجيا والحنين لمسلسلات التسعينيات، لارتباط صوت الفنانة حنان ماضي بذكريات التسعينات، وكذلك الفنان الكبير محمد الحلو، موضحا أن الاستعانة بالحلو وحنان ماضي كانت لفتة موفقة جدا، وبخاصة أن حنان ماضي دائما تحقق نجاحات كبيرة في الدويتو.

مسلسل سره الباتع

وفيما يخص تتر مسلسل "سره الباتع"، أكد أن الشاعر مصطفى إبراهيم كان أكثر عناصر تتر مسلسل سره الباتع تميزا، إذ أن لهذه الأغنية طابع وطني معبر عن أحداث المسلسل، والأعداء التي واجهتها مصر في الماضي والحاضر.

وواصل: "تم استخدام العود والكمانجا، وهو ما أكسب المشاهد إحساسا ملحميا بالمعارك، والأغنية متكاملة موسيقيا، كان هناك مشكلة في هندسة الصوت في أول 3 أو 4 حلقات، حيث اشتكى البعض من عدم قدرتهم على تفسير الكلام، لكن هذه المشكلة جرى حلها سريعا".

وأوضح أن التتر مسؤول إنه يدخلنا في مود المسلسل، وذلك من خلال الملحن والموزع والموسيقي والصوت والشاعر يجب أن يعبر عن الموضوع، والجهات الإنتاجية يجب أن تراعي ذلك، قائلا: "عزيز الشافعي ملحن وكاتب أغنية مسلسل جميلة، كما ان عزيز الشافعي وتامر حسين قاما بعمل تتر مسلسل مذكرات زوج ومسلسل الصفارة، ولدينا شعراء جدد في مجال التترات مثل مصطفى إبراهيم، وهو من أهم الشعراء الشباب".