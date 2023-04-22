أساقفة الإيبارشيات يقدمون التهنئة للمحافظين والشعب المصري بعيد الفطر

قدم أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، داخل مصر بالإيبارشيات المختلفة، التهنئة بعيد الفطر المبارك، للمسؤولين والشخصيات العامة العامة وللشعب المصري عبر زيارات حملت معاني الود والمحبة بين أبناء الوطن.

- الأنبا بموا يهنئ محافظ السويس بالعيد

زار نيافة الأنبا بموا أسقف إيبارشية السويس وبرفقته وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية مبنى محافظة السويس وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كان في استقباله والوفد المرافق اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

- و فد من إيبارشية إسنا يزور محافظ الأقصر لتهنئته بعيد الفطر



أوفد نيافة الأنبا يواقيم أسقف إسنا وأرمنت وفدًا من أباء كهنة وأراخنة الإيبارشية التهنئة بعيد الفطر المبارك لقيادات محافظة الأقصر.

كان في استقبالهم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر حيث قدموا التهنئة بالعيد لسيادته ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

- تهنئة إيبارشية شبين القناطر بالعيد



كما زار نيافة الأنبا نوفير أسقف إيبارشية شبين القناطر وتوابعها وبرفقته وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية مبنى محافظة القليوبية وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كان في استقبال نيافته والوفد المرافق اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

- الأنبا صليب يهنئ محافظ الدقهلية بعيد الفطر



كما زار نيافة الأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة وبرفقته وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشيتين استاد المنصورة وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كان في استقبال نيافته والوفد المرافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار نيافته والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء مروان حبيب مدير الأمن وقيادات المديرية، حيث قدموا التهنئة لقياداتها بالعيد.

أسقف الواحات يزور محافظ الوادي الجديد لتهنئته بعيد الفطر



كما زار نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد والواحات وبرفقته وفد من كهنة الإيبارشية مبنى محافظة الوادي الجديد وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كان في استقباله والوفد المرافق اللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادي الجديد والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار نيافته مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء محمد أبو الليل، مدير الأمن وقيادات المديرية حيث قدموا التهنئة لقياداتها بالعيد.

تهنئة إيبارشيات سوهاج وأديرتها بعيد الفطر



من جهته ، زار أصحاب النيافة الأنبا باخوم مطران إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة بسوهاج، والأنبا إسحق أسقف إيبارشية طما، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم ووفود من كهنة وأراخنة إيبارشيات البلينا وطهطا وسوهاج وطما ورهبان الديرين، مبنى محافظة سوهاج وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كان في استقبال الأحبار الأجلاء والوفود المرافقة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زاروا مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية، حيث قدموا التهنئة لقياداتها بالعيد.