السبت 22 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل مباحثات سعودية روسية لاستقرار سوق النفط

النفط
النفط

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الجمعة، تطوير العلاقات الثنائية، وسوق النفط.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فإن "ولي العهد أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس بوتين، واستعرضا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وجرى تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".
فيما أفاد الكرملين، عبر بيان، بأن بوتين تبادل مع الأمير محمد بن سلمان وجهات النظر بشأن "الوضع في الشرق الأوسط ضمن الجهود المبذولة بمشاركة روسيا والسعودية لحل الأزمات في المنطقة".
وعبّرا عن "ارتياحهما لمستوى التنسيق داخل (مجموعة) أوبك+ لضمان استقرار العلاقات بين البلدين وسوق النفط العالمي".
كما "تمت دراسة عدد من القضايا المطروحة على الأجندة الثنائية مع التركيز على زيادة توسيع العلاقات ذات المنفعة المتبادلة في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة"، بحسب الكرملين.
 

الأكثر قراءة

العثور على حطام سفينة من الحرب العالمية الثانية تقل أكثر من ألف أسير

أخبار فاتتك| تفاصيل حالة الطقس في ثاني أيام العيد والأهلي يني استعداداته لـ"الرجاء"

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في المنيا

"نيويورك تايمز": المتهم بتسريب وثائق سرية أمريكية بدأ نشرها منذ فبراير 2022

سعر الدولار اليوم السبت 22-4-2023 في ثاني أيام عيد الفطر المبارك

دعاء الصباح اليوم السبت 22-4-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

يُسرا.. فوق مُستوى التصنيف

صفاء النجار

العيد.. عودة الربيع والحياة

وائل لطفي

أسرة واحدة

ماجد حبته

نيكاراجوا تتمسك بسيادتها

مؤمن المحمدي

أحمد أمين توفيق

محمد عبدالعزيز

بقى معنا من رمضان

ماجد حبته

عيد مختلف فى الهند!

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «1-2»

صور

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز الشباب

فرحة الأطفال أول أيام عيد الفطر المبارك

محطة تل أبيب

المزيد

الأقصى وانتهاكات الاحتلال بالقدس فى خطبة صلاة عيد الفطر بالأردن

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 فلسطينيًا من الضفة بينهم صحفى

وزير فلسطينى: انتهاكات الاحتلال بالقدس أخذت منحى تصاعديًا خطيرًا