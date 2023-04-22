تفاصيل مباحثات سعودية روسية لاستقرار سوق النفط

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الجمعة، تطوير العلاقات الثنائية، وسوق النفط.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فإن "ولي العهد أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس بوتين، واستعرضا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وجرى تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

فيما أفاد الكرملين، عبر بيان، بأن بوتين تبادل مع الأمير محمد بن سلمان وجهات النظر بشأن "الوضع في الشرق الأوسط ضمن الجهود المبذولة بمشاركة روسيا والسعودية لحل الأزمات في المنطقة".

وعبّرا عن "ارتياحهما لمستوى التنسيق داخل (مجموعة) أوبك+ لضمان استقرار العلاقات بين البلدين وسوق النفط العالمي".

كما "تمت دراسة عدد من القضايا المطروحة على الأجندة الثنائية مع التركيز على زيادة توسيع العلاقات ذات المنفعة المتبادلة في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة"، بحسب الكرملين.

