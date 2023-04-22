السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة 10 مسلسل حرب | المواجهة الأخيرة.. "الظافر" يتغلب على الرائد "عمر" بطفاية حريق

مسلسل حرب
مسلسل حرب

عرضت الحلقة الأخيرة من مسلسل حرب، نجاح قوات الأمن في إحباط محاولات الظافر، الذي يقوم بدوره أحمد السقا، في تفجير نقاط حيوية في الدولة المصرية، حيث تم القبض على العناصر الإرهابية المشاركة في تنفيذ خطة هدم المعبد، والاستيلاء على الصواريخ والأسلحة التي كانت بحوذتهم.

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الحلقة 9 مسلسل "حرب".. الظافر يخطب فى رجاله لتنفيذ خطة هدم المعبد: غدًا سنصنع التاريخ

أحداث الحلقة 10 من مسلسل حرب

خلال أحداث الحلقة، نجح الرائد عمر الإمام، الذي يقوم بدوره محمد فراج، في استنتاج خطة "الظافر" القادمة، وهي السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو)، وعلى الفور تواصل مع قطاع الأمن الوطني، وحصل على الموافقة على التوجه إلى ماسبيرو لإيقاف "الظافر".

وكان "الظافر" توجه إلى ماسبيرو مع رجاله لإذاعة بيان السيطرة على مصر، من خلال التنكر في زي رجال الشرطة، وهنا وقعت المواجهة الثانية بين "الظافر" والرائد عمر، وقال له الظافر: "أنا رجالتي في كل مكان.. لو البيان متذاعش في معاده وجت ساعة الصفر مش هتلحق تلم ورايا"، ليرد عليه "عمر": "وأنت مش هتعرف تهد المعبد عشان إحنا في دولة".

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"حرب" الحلقة 9.. "الظافر" يستعيد ذكريات والده وتفاصيل مخطط "هدم الكعبة"

الظافر ينجح في التغلب على "عمر"

وخلال تلك المناوشات بينهما، أفاق أحد رجال "الظافر" بعد تلقيه رصاصة، وأطلق رصاصة من مسدسه استقرت في الجانب الأيسر للرائد عمر، فاستطاع الظافر استعادة السيطرة على الموقف والاستيلاء على سلاح "عمر" ويوجه له اللكمات في وجهه، إلا أن "عمر" حاول استعادة قوته إلا أن "الظافر" وجه له ضربة باستخدام طفاية الحريق أفقدت "عمر" الوعي تمامًا.

يذكر أنه في الحلقات السابقة، اجتمع الظافر مع رجاله في مكان يشبه المخزن يخطب فيهم بأن عليهم المثابرة فالنصر سيكون حليفهم، وسيتم تنفيذ خطة والده "هدم المعبد" بدقة، ولا مجال للخطأ فيها، وأخبرهم بأن بتلك الضربة سيكونون حاكمين للعالم، وستعود الخلافة الإسلامية إلى دول العالم، وغدًا ستكون كتابة التاريخ من نصيبهم.

وقال لهم: "إخوتي في الله غدًا سنصنع التاريخ.. تضحياتنا سيحكى عنها.. لا مجال للخطأ ولا مجال للهزيمة.. الله أكبر.. الله أكبر.. وعلى بركة الله توكلنا على الله"، وهم يرددون وراءه: "الله أكبر"، بصوت عالٍ يهز أرجاء المكان الموجودين فيه.

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