السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الشباب والأطفال يحتفلون بعيد الفطر المبارك بمنطقة وسط البلد (صور)

وسط البلد
وسط البلد

شهدت منطقة وسط البلد زحاما شديدا بمنتصف الليل في الساعات الأخيرة من احتفالات أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث توافد مئات المواطنين على منطقة وسط البلد في ساعات الليلة الأخيرة من أول أيام عيد الفطر المبارك للاحتفال بأجواء العيد في شوارع وسط البلد العتيقة، وكان الشباب والأطفال الفئة الغالبة على الشوارع.

 

وعلى الرغم من أنه سيطر الهدوء على شوارع وسط البلد في الساعات الأولى من أول أيام عيد الفطر المبارك إلا أنه مع مرور الوقت وبدخول منتصف الليل بدأ العديد من المواطنين في التوافد على منطقة وسط البلد والتي شهدت زحاما وتكدس شديدا خلال الساعات الجارية من أواخر أول أيام عيد الفطر المبارك.

 

وشهدت شوارع منطقة وسط البلد زحاما كبيرا من قبل المواطنين وتكدس مروري حاد من قبل السيارات ضمن احتفالات المواطنين بأول أيام عيد الفطر المبارك.

 

واتخذ رواد منطقة وسط البلد محال الحلوى لهم مقصد والتي شهدت زحاما شديدا هي الأخرى خاصة وأن منطقة وسط البلد تتميز بوجود العديد من المحال والكافيهات التي يقبل عليها العديد من المواطنين، وكانت فئة الأطفال والشباب هم المسيطرون على المشهد في وسط البلد.

 

وسيطرت فئة الشباب والأطفال على المشهد بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، والذي كانوا هم الفئة الأغلب بالشوارع والعدد الأكبر بوسط البلد بالقاهرة.

وسط البلد
وسط البلد
وسط البلد
وسط البلد
وسط البلد
وسط البلد
وسط البلد
وسط البلد
وسط البلد
وسط البلد
وسط البلد
وسط البلد
منطقة وسط البلد الشباب عيد الفطر أول ايام زحام وسط البلد

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