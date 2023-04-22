رسالة الإمام الحلقة 30.. تعرّف على نهاية شخصيات العمل

شهدت أحداث الحلقة الثلاثين والأخيرة من مسلسل رسالة الإمام بطولة النجم خالد النبوي الذي يجسد شخصية الشافعي، إظهار صناع العمل نهايات الشخصيات التي ظهرت في المسلسل.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 30

تضمنت نهاية مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، معلومات تاريخية بعد مشهد النهاية، حول مصير هؤلاء الأشخاص بعد انتهاء الأحداث، ومنها مقتل الجروى بضربة منجنيق طائشة في حصاره الرابع للإسكندرية فى 30 صفر 205 هجريا.

أما عن السري، فقد ظل واليا على مصر في ظل اضطرابات كبيرة، حتى توفي بعد مقتل الجروي بثلاثة أشهر، وأصبح البويطى خليفة الإمام الشافعى ووريث حلقته العلمية فى الجامع الكبير قبل أن يسجن فى بغداد بوشاية على خلفية محنة "خلق القرآن" فى عهد الخليفة الواثق بالله، ومات فى محبسه سنة 232هجريا.

كما نفذت السيدة نفيسة وصية الشافعى بعد وفاته وصلَّت عليه مأمومة من البويطى وبقيت فى مصر حتى وفاتها عام 208 هجريا.

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة الأخيرة

ويعرض مسلسل "رسالة الإمام"، عبر منصة Watch IT، يذاع على قناة "دي إم سي" الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5 صباحًا و12 مساءً، وقناة الحياة الساعة 10:45 مساءً والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة "سي بي سي" الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الساعة 5 صباحًا.

قصة مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث مسلسل "رسالة الإمام"، في بداية القرن الثالت الهجري، إذ كانت مصر تشهد صراعات كثيرة في تلك الفترة على السلطة، بجانب وجود محاولات انفصالية وتشتت مذهبي حاد، إلا أن وجود الإمام الشافعي بها أسهم بشكل كبير في تخطي مصر لتلك العقبات، بعلمه وشخصيته اللذين أثرا بشكل كبير، كما أعادة الإمام الشافعي في فترة وجوده بمصر إلى اكشتاف حياته وماضيه، حيث يقوم بتمثي المسلسل كوكبة من نجوم مصر والوطن العربي، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر"، وإخراج السوري الليث حجو.