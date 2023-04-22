السبت 22 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رسالة الإمام الحلقة 30.. تعرّف على نهاية شخصيات العمل

رسالة الإمام
رسالة الإمام

شهدت أحداث الحلقة الثلاثين والأخيرة من مسلسل رسالة الإمام بطولة النجم خالد النبوي الذي يجسد شخصية الشافعي، إظهار صناع العمل نهايات الشخصيات التي ظهرت في المسلسل.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 30

تضمنت نهاية مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، معلومات تاريخية بعد مشهد النهاية، حول مصير هؤلاء الأشخاص بعد انتهاء الأحداث، ومنها مقتل الجروى بضربة منجنيق طائشة في حصاره الرابع للإسكندرية فى 30 صفر 205 هجريا.

أما عن السري، فقد ظل واليا على مصر في ظل اضطرابات كبيرة، حتى توفي بعد مقتل الجروي بثلاثة أشهر، وأصبح البويطى خليفة الإمام الشافعى ووريث حلقته العلمية فى الجامع الكبير قبل أن يسجن فى بغداد بوشاية على خلفية محنة "خلق القرآن" فى عهد الخليفة الواثق بالله، ومات  فى محبسه سنة 232هجريا.

كما نفذت السيدة نفيسة وصية الشافعى بعد وفاته وصلَّت عليه مأمومة من البويطى وبقيت فى مصر حتى وفاتها عام 208 هجريا.

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة  الأخيرة      

ويعرض مسلسل "رسالة الإمام"، عبر منصة Watch IT، يذاع على قناة "دي إم سي" الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5 صباحًا و12 مساءً، وقناة الحياة الساعة 10:45 مساءً والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة "سي بي سي" الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الساعة 5 صباحًا.

 

قصة مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث مسلسل "رسالة الإمام"، في بداية القرن الثالت الهجري، إذ كانت مصر تشهد صراعات كثيرة في تلك الفترة على السلطة، بجانب وجود محاولات انفصالية وتشتت مذهبي حاد، إلا أن وجود الإمام الشافعي بها أسهم بشكل كبير في تخطي مصر لتلك العقبات، بعلمه وشخصيته اللذين أثرا بشكل كبير، كما أعادة الإمام الشافعي في فترة وجوده بمصر إلى اكشتاف حياته وماضيه، حيث يقوم بتمثي المسلسل كوكبة من نجوم مصر والوطن العربي، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر"، وإخراج السوري الليث حجو.

 

رسالة الإمام المتحدة مسلسلات المتحدة شهر الفرحة مسلسل خالد النبوي مسلسل رسالة الإمام الحلقة الأخيرة مسلسل رسالة الإمام الحلقة 30 مسلسل رسالة الإمام مسلسلات رمضان 2023 موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 30 موعد اعادة مسلسل رسالة الإمام القنوات الناقلة لمسلسل رسالة الإمام الحلقة الثلاثون من مسلسل رسالة الامام أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة الثلاثون

الأكثر قراءة

تونس تشكر الولايات المتحدة على توفير شحنة من القمح

«الجارديان» البريطانية تسلط الضوء على مسلسل «تحت الوصاية»: ناقش حقوق المرأة

أبوالغيط يرحب باتفاق وقف إطلاق النار فى السودان خلال أيام العيد

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في المنيا

إزالة 4 حالات لمبانٍ مخالفة بالمنيا خلال حملات رصد التعديات فى عيد الفطر

كوبرى قصر النيل قبلة "الأندر إيدج" فى الساعات الأخيرة من أول أيام عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

يُسرا.. فوق مُستوى التصنيف

صفاء النجار

العيد.. عودة الربيع والحياة

وائل لطفي

أسرة واحدة

ماجد حبته

نيكاراجوا تتمسك بسيادتها

مؤمن المحمدي

أحمد أمين توفيق

محمد عبدالعزيز

بقى معنا من رمضان

ماجد حبته

عيد مختلف فى الهند!

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «1-2»

صور

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز الشباب

فرحة الأطفال أول أيام عيد الفطر المبارك

محطة تل أبيب

المزيد

الأقصى وانتهاكات الاحتلال بالقدس فى خطبة صلاة عيد الفطر بالأردن

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 فلسطينيًا من الضفة بينهم صحفى

وزير فلسطينى: انتهاكات الاحتلال بالقدس أخذت منحى تصاعديًا خطيرًا