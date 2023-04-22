السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الصورة بـ20 جنيها فى العيد.. الحاجة نور أقدم مصورة على كوبرى قصر النيل

الحاجة نور أقدم
الحاجة نور أقدم مصورة على كوبرى قصر النيل

تجاوزت الخمسين من عمرها الحقيقي، إلا أن ظاهرها وطقوس حياتها وملامحها كفتاة عشرينية لا أكثر، وقفت على كوبري قصر النيل جذبت المحتفلين في أول أيام عيد الفطر المبارك، وهي الحاجة نور أقدم مصورة على كوبري قصر النيل.

حملت الحاجة نور معها على كوبري قصر النيل كافة المعدات الخاصة بالتصوير وبعض المعدات التي تجذب الجمهور على التصوير، والتي من ضمنها جيتار وشمسية زينتها بالأنوار المبهجة التي لاقت إعجاب الكثير وجذب رواد كوبري قصر النيل في الساعات الأخيرة من احتفالات أول أيام عيد الفطر المبارك.

تعمل الحاجة نور في مهنة التصوير منذ أكثر من 5 أعوام، وتتخذها مهنة وهواية في الوقت ذاته، واستغلت موسم عيد الفطر المبارك لكي تحتفل مع رواد كوبري قصر النيل وصويرهم من خلال معداتها الاحترافية والأدوات الخاصة بها التي جذبت بها العديد من المواطنين في أول أيام عيد الفطر المبارك، وتقوم بالتصوير مقابل 20 جنيها للصورة الواحدة.

الحاجة نور ليست لديها أبناء مما يجعلها متمسكة بمهنتها في التصوير والتي اتخذتها كهواية ومهنة ووجودها على كوبري قصر النيل منذ أكثر من 5 سنوات جعلها مشهورة بين رواد كوبري قصر النيل والإقبال يتزايد عليها يوما بعد يوم.

الحاجة نور أقدم مصورة على كوبرى قصر النيل
الحاجة نور أقدم مصورة على كوبرى قصر النيل
الحاجة نور أقدم مصورة على كوبرى قصر النيل
الحاجة نور أقدم مصورة على كوبرى قصر النيل
الحاجة نور أقدم مصورة على كوبرى قصر النيل
الحاجة نور أقدم مصورة على كوبرى قصر النيل
الحاجة نور أقدم مصورة على كوبرى قصر النيل
الحاجة نور أقدم مصورة على كوبرى قصر النيل
الحاجة نور أقدم مصورة على كوبرى قصر النيل
الحاجة نور أقدم مصورة على كوبرى قصر النيل
الحاجة نور الصورة كورنيش قصر النيل عيد الفطر أول أيام العيد

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