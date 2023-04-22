السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 4 حالات لمبانٍ مخالفة بالمنيا خلال حملات رصد التعديات فى عيد الفطر

إزالة تعديات بقرية
إزالة تعديات بقرية صفط الخمار بالمنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وإيقاف مخالفات البناء العشوائي دون ترخيص خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لضمان عدم أستغلال إجازة العيد من المتعدين والمخالفين.

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن قسم التنظيم التابع للوحدة المحلية لقرية صفط الخمار رصد 4 حالات تعدٍ وتمت الإزالة الفورية لها. 

جاء ذلك بحضور محمود ثابت أبو كريشة نائب رئيس المدينة، ومحمد سميح رئيس الوحدة المحلية بالقرية، وتحت إشراف محمد عادل نائب رئيس المدينة ومسؤول المتغيرات المكانية بالوحدة. 

وتمت إزالة دور أرضي لبناء مخالف بمساحة 50 مترًا بقرية الشيخ عبد الرازق، وإيقاف وفك وتشوين مواد البناء بقرية الشيخ عيسى، وإزالة سور بمساحة 35 مترًا داخل الحيز العمراني بقرية الشيخ عبد الرازق، وإزالة بناء على أرض زراعية بقرية الشيخ عيسى، وتم تحرير محاضر متنوعة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم حفاظا على ممتلكات الدولة.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي في ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة التصدي بكل حسم لكافة التعديات بالبناء خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أنه كلف رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالمتابعة الدقيقة والمستمرة لأعمال البناء المخالف التي تحدث بالإجازات الرسمية سواء على الأراضي الزراعية وغيرها، والإزالة الفورية لها بالتعاون مع الجهات التنفيذية.

إزالة تعديات بقرية صفط الخمار بالمنيا
إزالة تعديات بقرية صفط الخمار بالمنيا
إزالة تعديات بقرية صفط الخمار بالمنيا
إزالة تعديات بقرية صفط الخمار بالمنيا
إزالة تعديات بقرية صفط الخمار بالمنيا
إزالة تعديات بقرية صفط الخمار بالمنيا
إزالة تعديات بقرية صفط الخمار بالمنيا
إزالة تعديات بقرية صفط الخمار بالمنيا
المنيا إزالة مخالفات بناء قرية صفط الخمار بمركز المنيا محمد عادل نائب رئيس مركز المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

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