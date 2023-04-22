السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كوبرى قصر النيل قبلة "الأندر إيدج" فى الساعات الأخيرة من أول أيام عيد الفطر

كوبري قصر النيل
كوبري قصر النيل

شهدت كوبري قصر إقبالًا كبيرًا من المواطنين في الساعات الأخيرة من أول أيام عيد الفطر المبارك، وعلى الرغم من برودة الطقس خاصة في ساعات الليل المتأخرة، إلا أن العديد من المواطنين توافدوا على كوبري قصر النيل للاحتفال بأجواء عيد الفطر المبارك.

وتوافد على كوبري قصر النيل العديد من المواطنين خاصة في الساعات الأخيرة من أول أيام عيد الفطر المبارك، وسيطر صغار السن والشباب "الأندر إيدج" على المشهد أعلى كوبري قصر النيل والذين كانوا الفئة الأغلب الموجودة.

وشهد كوبري قصر النيل هذا الإقبال الكبير في أول أيام عيد الفطر المبارك، خاصة وأنه يعتبر هو وكورنيش النيل أكثر الأماكن التي يقبل عليها المواطنون وقبلة المحتفلين على مدار أيام عيد الفطر المبارك، خاصة وأنها غير مكلفة ماديًا ومتوفر بها جميع وسائل التنزه والترفيه.

ويحرص العديد من المواطنين على زيارة كوبري قصر النيل خاصة في أيام عيد الفطر المبارك للتمتع بالأجواء النيلية، بالإضافة إلى قرب كوبري قصر النيل من جميع المناطق والكثير من الحدائق التي يمكن للعديد من الزائرين أن يمرون عليها خلال زيارتهم لكوبري قصر النيل.

كوبري قصر النيل
كوبري قصر النيل
كوبري قصر النيل
كوبري قصر النيل
كوبري قصر النيل
كوبري قصر النيل
كوبري قصر النيل
كوبري قصر النيل
كوبري قصر النيل عيد الفطر الإندر إيدج أول أيام عيد الفطر زحام شديد

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كوبرى قصر النيل قبلة "الأندر إيدج" فى الساعات الأخيرة من أول أيام عيد الفطر

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