إقبال على المراكب النيلية في القاهرة بأول أيام العيد

على الرغم من ميل طقس أول أيام عيد الفطر إلى البرودة، خاصة في ساعات الليل الأخيرة من أول أيام عيد الفطر المبارك، إلا أن المواطنين تحدوا الطقس البارد وأقبلوا بكثرة على رحلات المراكب النيلية الموجودة بجوار كوبري قصر النيل للاحتفال بالأجواء والتمتع بمشاهدة منظر النيل الخلاب.

وشهدت رحلات المراكب النيلية إقبال كثيف من قبل المواطنين في الساعات الأخيرة من أول أيام عيد الفطر المبارك ضمن الأجواء الاحتفالية بأجواء عيد الفطر، خاصة وأن الكثير يعتبرها الفسحة الرسمية في الأعياد سواء في طقس حار أو بارد فهي مناسبة لهم في جميع الأحوال.

وحرص أصحاب المراكب النيلية على جذب المواطنين للركوب، فكل صاحب مركب وقف على ناحية من كوبري قصر النيل للإعلان عن الرحلات النيلية والقيام بجولات في النيل ما بين ربع ونصف ساعة بقيمة 20 جنيهًا للجولة الواحدة.

كما قام أصحاب المراكب النيلية على تزيين المراكب وتكثيف الأنوار اللافتة للأنظار وتشغيل أغاني شعبية وأغاني العيد لجذب المواطنين، بالإضافة إلى تزويد المراكب بمظلات خوفا من سقوط أمطار في أي وقت ولحماية المواطنين خلال جولتهم بالنيل ضمن احتفالات أول أيام عيد الفطر المبارك.

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