السبت 22 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مايا مرسى: "تحت الوصاية" دراما نقلت الواقع بحرفية عالية

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

أشادت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، بمسلسل “تحت الوصاية” من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،  مؤكدًة: “دراما واقعية وعمل فنى صادق”.

وتابعت رئيسة المجلس القومى للمرأة فى منشور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتتماعي “فيس بوك”: “نستقبل المشاكل كل يوم من أمهات أصبحن بين ليلة وضحاها أرامل ومعهم أطفال قصر”.

وأضافت:  “شكرا لدراما نقلت الواقع بحرفية عالية.. صدقت منى في كل مشاعرها فشخصية حنان حقيقة لحم ودم ومشاعر وأمومة أملها في الحياة لقمة عيش وحياة آمنه لابنها وبنتها”.

وتابعت: “الانسانية مبدأ والأمانة عهد والحنان والطمأنينة قبل كل شئ والأم يجب أن تؤتمن على أموال اولادها ويحاسبها القانون”.

وأكدت أن الفن حينما يقدم رسالة إنسانية تحاكى واقع  الانسان معاناته وفرحه وحزنه وتطلعه يستطيع بها تغيير مجتمع بأكمله.

وتوجهت رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالشكر للفنانة منى ذكى، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، وMedia Hub - سعدي جوهر، وللمخرج محمد شاكر خضير، وخالد دياب وشرين دياب، و ياسين وفرح، وللصيادين الجدعان.

واختتمت:  “شكرا ياعم ربيع .. شكرا لكل فنان وفنانة ساهموا في نجاح ملحمة دراما اجتماعية من الواقع”.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.

الدكتورة مايا مرسي الشركة المتحدة للخدمات المجلس القومي للمرأة تحت الوصاية رئيسة المجلس القومى للمرأة

الأكثر قراءة

تونس تشكر الولايات المتحدة على توفير شحنة من القمح

أبوالغيط يرحب باتفاق وقف إطلاق النار فى السودان خلال أيام العيد

«الجارديان» البريطانية تسلط الضوء على مسلسل «تحت الوصاية»: ناقش حقوق المرأة

كوبرى قصر النيل قبلة "الأندر إيدج" فى الساعات الأخيرة من أول أيام عيد الفطر

إزالة 4 حالات لمبانٍ مخالفة بالمنيا خلال حملات رصد التعديات فى عيد الفطر

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

يُسرا.. فوق مُستوى التصنيف

صفاء النجار

العيد.. عودة الربيع والحياة

وائل لطفي

أسرة واحدة

ماجد حبته

نيكاراجوا تتمسك بسيادتها

مؤمن المحمدي

أحمد أمين توفيق

محمد عبدالعزيز

بقى معنا من رمضان

ماجد حبته

عيد مختلف فى الهند!

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «1-2»

صور

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز الشباب

فرحة الأطفال أول أيام عيد الفطر المبارك

محطة تل أبيب

المزيد

الأقصى وانتهاكات الاحتلال بالقدس فى خطبة صلاة عيد الفطر بالأردن

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 فلسطينيًا من الضفة بينهم صحفى

وزير فلسطينى: انتهاكات الاحتلال بالقدس أخذت منحى تصاعديًا خطيرًا