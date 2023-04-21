مايا مرسى: "تحت الوصاية" دراما نقلت الواقع بحرفية عالية

أشادت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، بمسلسل “تحت الوصاية” من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدًة: “دراما واقعية وعمل فنى صادق”.

وتابعت رئيسة المجلس القومى للمرأة فى منشور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتتماعي “فيس بوك”: “نستقبل المشاكل كل يوم من أمهات أصبحن بين ليلة وضحاها أرامل ومعهم أطفال قصر”.

وأضافت: “شكرا لدراما نقلت الواقع بحرفية عالية.. صدقت منى في كل مشاعرها فشخصية حنان حقيقة لحم ودم ومشاعر وأمومة أملها في الحياة لقمة عيش وحياة آمنه لابنها وبنتها”.

وتابعت: “الانسانية مبدأ والأمانة عهد والحنان والطمأنينة قبل كل شئ والأم يجب أن تؤتمن على أموال اولادها ويحاسبها القانون”.

وأكدت أن الفن حينما يقدم رسالة إنسانية تحاكى واقع الانسان معاناته وفرحه وحزنه وتطلعه يستطيع بها تغيير مجتمع بأكمله.

وتوجهت رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالشكر للفنانة منى ذكى، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، وMedia Hub - سعدي جوهر، وللمخرج محمد شاكر خضير، وخالد دياب وشرين دياب، و ياسين وفرح، وللصيادين الجدعان.

واختتمت: “شكرا ياعم ربيع .. شكرا لكل فنان وفنانة ساهموا في نجاح ملحمة دراما اجتماعية من الواقع”.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.